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Описание
|Размеры
|14.5 см × 21.5 см
|Вес
|0.21 кг
220 ₽
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В наличии в 1 магазине, 220 ₽Забрать из магазина
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Описание и характеристики
Скетчбук А5 40л "Космический экстрим" 120г/м2, тв. обложка, евроспираль
|Код
|260541
|Раздел
|Скетчпады и скетчбуки
|Размеры
|14.5 см × 21.5 см
|Вес
|0.21 кг