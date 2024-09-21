Скетчбук А5 40л "Космический экстрим" 120г/м2, тв. обложка, евроспираль

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Описание

Скетчбук А5 40л "Космический экстрим" 120г/м2, тв. обложка, евроспираль

Размеры14.5 см × 21.5 см
Вес0.21 кг
220 ₽

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В наличии в 1 магазине, 220 ₽

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Описание и характеристики

Скетчбук А5 40л "Космический экстрим" 120г/м2, тв. обложка, евроспираль

Код260541
РазделСкетчпады и скетчбуки
Размеры14.5 см × 21.5 см
Вес0.21 кг

Наличие в магазинах сети

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